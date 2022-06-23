Гости Грушинского фестиваля-2022 смогут добраться до Волги по понтону

В этом году фестиваль продлится с 30 июня по 3 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается подготовка к Грушинскому фестивалю. В этому году для гостей и участников мероприятия будет установлен понтонный мост. Информацию сообщили организаторы.

Понтон появится на протоке Старый Мокрец - одном из красивейших мест фестивальной поляны. Мост ежегодно собирает большое количество людей, желающих прогуляться к Волге. В настоящий момент установка объекта идет полным ходом. Он будет полностью оборудован к 28 июня.

Отметим, что понтон привлекает не только любителей прогулок, но и ныряльщиков. Организаторы фестиваля напоминают: прыгать с моста в воду запрещено. Под запретом также находится купание вне разрешенных мест - для этого на фестивальной поляне есть специально оборудованный пляж.