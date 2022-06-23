Троллейбус № 6 вернулся на прежний маршрут в Самаре 23 июня 2022 года

В течение нескольких дней троллейбус № 6 курсировал только до площади Революции / Фото: t.me/deptrans63

В четверг, 23 июня 2022 года, в Самаре вернули на прежний маршрут троллейбус № 6. Теперь он вновь курсирует до 116 км. Об этом в своем телеграм-канале сообщил департамент транспорта города.

Троллейбус № 6 ходил по скорректированной схеме с 19 июня 2022 года. Его направили в объезд улицы Алексея Толстого. Дорогу закрыли на время работ, которые проводили сотрудники Предприятия тепловых сетей. В течение пяти дней троллейбус № 6 ездил только до площади Революции.

Напомним, с 3 июня 2022 года в Самаре изменили маршруты «рогатых», которые ходят по улице Самарской. Корректировки внесли из-за ремонтных работ на теплосетях. В объезд направили троллейбусы № 6 и 16. Планируется, что они будут ходить по временной схеме до 30 августа 2022 года.