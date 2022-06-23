В Самарской области с начала 2022 года произошло 11 происшествий на воде, 7 человек погибли

Самарцам дали рекомендации перед началом пляжного отдыха Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 15 июня 2022 года в Самаре официально начался пляжный сезон. Хоть погода не радует самарцев теплым жгучим солнцем, а вода в Волге прогрелась к середине июня лишь до 17 градусов, спасатели напоминают отдыхающим о правилах безопасности на воде. Начальник центра ГИМС ГУ МЧС по Самарской области Александр Старов рассказал журналистам «КП-Самара» о происшествиях на воде с начала этого сезона и дал рекомендации, как вести себя на пляжном отдыхе.

- С начала 2022 года в Самарской области зарегистрировано 11 происшествий на воде, в которых, к сожалению, погибли 7 человек, спасли 26 человек. По сравнению с прошлым годом идет уменьшение – по состоянию на текущую дату в 2021 году было уже 14 происшествий, 15 человек погибли.

Сотрудники ГИМС продолжают напоминать отдыхающим о правилах безопасности. В первую очередь, на пляже нужно находиться в трезвом состоянии. Большинство происшествий на воде заканчиваются трагично, потому что люди злоупотребляют спиртными напитками.

Кроме того, нельзя заплывать за буйки. Это правило действует на официальных пляжах. Что касается «диких» пляжей, то спасатели вовсе не рекомендуют купаться в незнакомых местах. Это связано с тем, что оборудованные места купания тщательно проверяются, дно очищают, берут пробы воды, а также там дежурят обученные спасатели, которые оперативно придут на помощь в экстренной ситуации. На неофициальных пляжах никто не следит за купающимися, поэтому большинство трагичных случаев в Самарской области происходят именно там.

Начальник Центра ГИМС обращает внимание на игры в воде. Александр Старов настоятельно не рекомендует даже в игровой форме делать захваты в воде, топить или совершать другие действия в отношении другого человека, которые могут привести к трагичным последствиям. Тоже касается и развлечений в виде прыжков в воду с берега, буйков или других неприспособленных для этого предметов.

Если вы пришли на пляж с детьми, то ни в коем случае не выпускайте его из виду. Известно много случаев, когда родители отвернулись буквально на мгновение, а их ребенок ушел под воду с головой. Спасатели рекомендуют находиться в воде рядом с ребенком и держать его за руку.

Александр Старов также обратил внимание на отдыхающих, которые приносят на пляж надувные матрасы. По словам начальника ГИМС, матрасы сделаны для бассейнов, а не для открытой воды. Когда человек, к тому же не умеющий плавать, случайно переворачивается с матраса в воду, у него начинается паника, и он может утонуть.

Многие отдыхающие на пляжах боятся проходящих мимо моторных лодок. Однако начальник ГИМС уверен, что в Самарской области дисциплинированные водители, которые не заходят на территорию, где купаются люди. Инспекторы ведут постоянный контроль на территориях официальных пляжей. По данным регионального ГИМС, на территории нашего региона такие правонарушения фиксируются крайне редко.

Что касается гидроскутеров и других водных транспортов, то с судоводителями обязательно проводится профилактическая работа, где инспекторы объясняют последствия и дают рекомендации. В случае фиксации нарушения на воде, судоводителю выписывается административный штраф.

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