В Самарской области осудили студента, который сбил женщину и бросил ее умирать на обочине

Суд приговорил парня к 5 годам колонии-поселения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 21 июня 2022 года, Кинель-Черкасский районный суд вынес приговор 19-летнему студенту колледжа. Молодого человека признали виновным в смертельном ДТП. Полтора года назад он сбил пенсионерку и бросил ее умирать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все случилось в ноябре 2020 года на дороге между Подгорным и Кротовкой. Студент, управляя ВАЗ-21114, выехал на правую обочину и сбил 62-летнюю женщину. Та шла в попутном направлении. Молодой человек поспешил покинуть место ДТП. Что касается пострадавшей, то она умерла до приезда медиков.

Через некоторое время водителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Летом 2022 года парень предстал перед судом. Он признал свою вину, но только частично. Ему назначили 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Пока приговор в законную силу не вступил.