Самарские власти убрали часть штрафов за купание в водоемах

Напомним: купаться можно только в специально оборудованных местах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области отменены некоторые штрафы за поведение на воде. Соответствующие изменения были внесены в закон «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».

Согласно документации, жителей региона не будут штрафовать за прыжки в воду с неприспособленных сооружений, заплыв за буйки и захват купающихся. Кроме того, административная ответственность не предусмотрена для любителей покататься на гидроциклах без спасательного жилета.

Напомним, в этом году на территории губернии действует 44 официальных пляжа. 9 из них расположены в областной столице.

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