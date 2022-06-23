В Самаре бывший зек попытался повторно отнять квартиру у семьи с ребенком-инвалидом

Суд снова встал на сторону семьи Харитоновых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу бывшего заключенного, который попытался отнять квартиру у семьи с ребенком инвалидом. Больше 30 лет назад он был зарегистрирован в данной квартире, но из-за отбывания наказания в тюрьме его выписали оттуда. В 2020 году мужчину освободили, и через год он вспомнил о существовании недвижимости, где раньше жил.

Судебные тяжбы между Светланой Харитоновой и Александром П. начались с конца декабря 2021 года, а в конце марта суд встал на сторону женщины и оставил за ней право собственности квартирой. Однако бывшему собственнику не понравилось такое решение, и он подал апелляцию, которую рассмотрели в Самарском областном суде.

Светлана Харитонова воспитывает 16-летнюю дочь с диагнозом ДЦП. Они получили данную квартиру по договору социального найма и сделали там ремонт, который приспособлен для проживания ребенка-инвалида.

Суд Кировского района отказал в исковых требованиях Александру, который пытался вернуть себе жилплощадь. Данная квартира находилась в аварийном состоянии, а истец не предпринимал никаких попыток вселиться в жилое помещение, не оплачивал коммунальные услуги, после смерти своих матери и сестры, не принимал мер к сохранности жилого помещения и находящегося в нем имущества, не осуществлял регистрации по месту жительства в период между отбыванием наказания.

В Самарском областном суде Александру также отказали в удовлетворении апелляции. Как сообщили «КП-Самара» в облсуде, суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и доказательства, выяснив мнение сторон, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу истца без удовлетворения.

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