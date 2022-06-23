«Единая Россия» предложила внедрить дополнительные механизмы защиты прав дольщиков

Законодательные решения партии уже обеспечили дольщикам защиту в нескольких направлениях / Фото: Самарское региональное отделение партии "Единая Россия"

Партия «Единая Россия» совместно с Минстроем и Фондом развития территорий возьмут на контроль исполнение дорожных карт по долгостроям в стране. Об этом сообщил руководитель рабочей группы партии по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Единая Россия» уже ведет активную работу в этом направлении. Законодательные решения партии позволили защитить средства дольщиков. Количество обращений, связанных с недостроями и недобросовестными застройщиками за последний год сократилось с 6 тысяч до 1,8 тысяч. Сейчас основное число заявлений касается поиска компаний-оценщиков, которые решают, является объект долгостроем или нет.

- Чтобы ускорить принятие решений по проблемным объектам нужно передать право на проведение данной процедуры Фонду развития территорий, — считает Александр Якубовский.

Отдельного внимания заслуживает покупка квартиры по переуступке прав собственности. В этом направлении имеются свои проблемы - из-за мошенников граждане остаются без денег.

- Необходимо, чтобы данная процедура проводилась официальным путем - только через Росреестр, с полным контролем и ответственностью за невыполненные обязательства по пополнению счетов эскроу, — отмечает депутат.

В настоящий момент «Единая Россия» разработала и внесла новый законопроект. Его суть заключается в том, что Фонд развития территорий может менять решение по достройке объекта на выплату компенсаций. Речь идет о тех случаях, когда завершение строительства невозможно в связи с законодательными ограничениями. Выплата возмещений позволит напрямую направлять средства обманутым дольщикам.

Отметим, что в Самарской области ведется обширная работа по долгостроям. В настоящий момент таковых 27, дольщики семи из них получат компенсации. Региональный минстрой также намерен исключить 15 домов из списка ЕРПО. Ситуация находится на личном контроле губернатора Самарской области, секретаря самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова.