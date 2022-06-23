Что выбрать молодым?

Быть молодым – это смотреть в будущее и точно знать, что впереди у тебя огромные возможности, пробовать, ошибаться и пробовать снова. Молодость учит отвечать за свои слова и поступки, показывает, что важно ответственно относиться к своему здоровью. Именно в молодости человек впервые сталкивается с финансовыми вопросами и учится правильно распоряжаться деньгами.

Вместе с экспертами Сбера мы собрали несколько финансовых продуктов, которые помогут молодым людям комфортно себя чувствовать, получать образование и экономить.

Одним из наиболее полезных финансовых предложений является образовательный кредит. При чем этот продукт актуален и для тех, кто только выпускается из школы, и для тех, кто решил получить второе высшее образование. Кредит на образование имеет государственную поддержку, а значит ставка по нему будет низкой – всего 3%. Оформить его можно с 14 лет даже без справки о доходах. К тому же во время обучения можно выплачивать совсем небольшую сумму. А вот через 9 месяцев после окончания вуза, уже выплачивается сам кредит.

По словам заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Арнаутовой, кредит на образование дарит большую свободу в выборе специальности при поступлении в вуз. «Высшее образование всегда было и остается очень выгодным вложением в будущее, –отмечает Светлана. – Я уверена, что крайне важно получать именно то образование, к которому «лежит душа», ту специальность, в которой вы планируете развиваться. Уже несколько лет мы предлагаем нашим клиентам кредиты на образование, которые дарят большую свободу действий при выборе образования. Данный вид кредита сегодня является востребованным, количество их оформлений продолжает расти».

Еще один финансовый продукт, который придется по вкусу молодым людям – это Молодёжная СберКарта. Оформить её можно с 14 до 21 года в приложении или на сайте банка. Карта позволяет расплачиваться онлайн и офлайн.

Популярны у молодых людей сейчас и подписки на различные сервисы. Особенно интересны экосистемные подписки, когда за определенную сумму ты получаешь доступ сразу к нескольким сервисам. В Сбере для молодых людей от 14 до 21 года есть специальные условия по подписке СберПрайм. В неё входит более 10 сервисов Сбера и его партнёров. К тому же подписка делает бесплатным использование Молодёжной СберКарты и позволяет начислять дополнительные бонусы СберСпасибо.

Ну и напоследок. После завершения сессии многие хотят отдохнуть. Если вы клиент Сбера, то при покупке билетов и бронировании отелей через сервис СберСпасибо, до 99% можно оплатить бонусами. В целом Сбер предлагает большое количество летних предложений, ознакомиться с ними можно на сайте СберЛето.

Используйте молодость по максимуму и берите от жизни то, чего вы по-настоящему хотите. Тем более, что современные продукты и сервисы всегда готовы в этом помочь.