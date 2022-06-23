В Самаре стартовала ликвидация незаконной свалки на ул. Литвинова

Территория выглядит довольно удручающе

На улице Литвинова в поселке Зубчаниновка начали ликвидировать незаконную свалку. Об этом сообщил самарский видеоблогер Евгений Щекин и поделился кадрами с площадки.

Судя по записи, на участке активно работает техника. Сама территория пока выглядит плачевно - огромные горы мусора усеяли внушительную площадь. Однако отходы понемногу разгребают.

По словам местных жителей, груда мусора на участке уже стала «вечной». Горожане не могут от нее избавиться несколько лет. Между тем администрация Кировского района сообщала, что на площадке разместилась вовсе не незаконная свалка. Они утверждают, что здесь находится бункерная накопительная площадка для отходов, которую обслуживает МП «Жиллидер». Она создана в качестве перевалочного пункта, но это не останавливает других людей, активно привозящих мусор на данный участок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вываливают «КамАЗами» и не стесняются»: жители Самары жалуются на вечную свалку в Зубчаниновке (подробности)