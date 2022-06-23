Главный режиссер драмтеатра в Самаре прокомментировал запрет демонстрации буквы Z

О сложившейся ситуации Юрий Машкин сообщил Александру Хинштейну / Фото: t.me/s/hinshtein

История с запретом на демонстрацию буквы Z в Самаре получила продолжение. Ситуацию прокомментировал главный режиссер драмтеатра Михаил Лебедев. Он направил заявление с пояснениями в адрес депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

- Меня обвинили в антиполитических взглядах. Считаю данную информацию ложной. В процессе спектакля «Корсиканка», а именно на поклоне, артист Юрий Машкин нарисовал движением руки в воздухе букву «Z». Однако данный жест не входил в замысел режиссера. Поскольку поклон является частью спектакля, артист не имеет права отступать от художественного замысла режиссера. После выступления я попросил его впредь на нарушать этого правила. Ни о каких политических взглядах речь не шла, - следует из заявления, опубликованного парламентарием.

Напомним, неприятная ситуация приключилась пару дней назад. По данным Александра Хинштейна, выходя на поклоны к публике, заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин нарисовал пальцами в воздухе Z. За это он подвергся давлению со стороны руководства.