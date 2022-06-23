Стартовала продажа «слепых билетов» на Метафест-2022 в Самарской области

Фестиваль состоится в августе на Мастрюковских озерах / Фото: vk.com/metafest

Этим летом Самарская область вновь наполнится живой разножанровой музыкой. 12-13 августа 2022 года на Мастрюковских озерах состоится фестиваль Метафест-2022. Организаторы уже объявили о продаже «слепых билетов» - к покупке на официальном сайте мероприятия доступна первая партия.

- Эти билеты по специальной цене 1000 рублей созданы для тех, кто точно решил посетить фестиваль в этом году, независимо от творческой и образовательной программы, - отмечают организаторы.

Продажа билетов продлится до следующей недели, после чего станут известны имена первых участников. По словам организаторов, в этом году зрителей ожидает большое количество специальных гостей.