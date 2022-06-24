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Общество24 июня 2022 3:41

Самарские специалисты провели мониторинг цен на продовольственные товары

Жителям рассказали, где дешевле покупать продукты
Алена ПРОВКИНА
Самарцы смогут дешевле купить продукты

Самарцы смогут дешевле купить продукты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты провели ежедневный мониторинг минимальных цен на продукты. Он помогает отслеживать динамику роста стоимости.

По данным городской администрации на 23 июня 2022 года, говядину выгоднее купить на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского за 250 рублей/килограмм. Картофель – 50 рублей/килограмм – на Троицком рынке в Самарском районе. Сахар-песок – 69,69 рублей/килограмм – в «Магните» Куйбышевского района. Соль поваренная – 8,9 рублей/килограмм – в «Перекрестке» Красноглинского района.

Мониторинг помогает жителям понять, где выгоднее купить товары. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.

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Специалисты предоставили данные статистики (подробнее)