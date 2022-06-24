В сквере Красноглинского района Самары появятся еще два арт-объекта

Территория совсем скоро преобразится. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают благоустраивать общественные пространства. В сквере в Красноглинском районе планируют установить еще два новых арт-объекта.

По сообщению городской администрации, в сквере у ЗАГСа в поселке Управленческий специалисты приступили к ремонтным работам еще в середине мая. Благодаря национальному проекту «Жилье и городской среда», более 22 тысяч человек смогли проголосовать за улучшение пространства. Объект занял пятое место в рейтинге благоустройства территорий.

Отмечают, что ежедневно в сквере трудятся около 30 человек. Рабочие устанавливают бортовой камень, кабели и завозят грунт. К 1 сентября подрядчик обустроит газон с автополивом, проведет озеленение и оформит парковочные места. Также в сквере установят два новых арт-объекта – арку и беседку.