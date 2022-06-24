В Самаре мужчина, осквернивший Вечный огонь, предстанет перед судом

Мужчина осквернил Вечный огонь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре весной 2022 года местный житель осквернил Вечный огонь у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы. Все свои действия мужчина записывал на камеры.

Сотрудники полиции отмечают, что уже на следующее утро после происшествия удалось установить личность злоумышленника. Полицейские задержали мужчину. Он признал свою вину и раскаялся. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма, совершенная с использованием сети Интернет», об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Расследование уголовного дела завершено. Дело осквернителя направили в суд. Санкция статьи предусматривает штраф от 2 до 5 миллионов рублей или лишение свободы на 5 лет.