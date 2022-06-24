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Общество24 июня 2022 5:44

Самарские синоптики предупредили о граде и дожде 24 июня 2022 года

Объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
Погода опять не радует

Погода опять не радует

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики вновь сообщили о штормовой погоде. 24 июня 2022 года объявлен желтый уровень опасности.

В регионе ожидаются ливень, гроза и усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами возможен град, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС». Чтобы избежать несчастных случаев, лучше ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал на улице, то необходимо укрыться в подземных переходах или ближайших подъездах.

Напомним, что со следующей недели в регионе ожидается сильное похолодание. По предварительным прогнозам, почти весь июль будут идти дожди.