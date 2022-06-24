В Самарской области изменили закон об уличной торговле

В регионе новый закон об уличной торговле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области владельцы уличных торговых точек смогут упростить свою работу. В регионе изменили соответствующий закон.

С инициативой выступили представители комитета по промышленности и предпринимательства региона. Владельцы уличных точек смогут автоматически продлять действие договоров сроком на 7 лет. Это касается контрактов, заключенных в период с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Также отмечают, что владельцы киосков смогут за 30 дней до окончания срока подать необходимые документы и составить новые договор. Для этого не нужно проводить аукцион. А производители сельскохозяйственной продукции смогут заключить сразу несколько договоров по размещению точек.