Фонтан почти с 9-этажный дом забил на ул. Енисейской в Самаре

Фонтан "помыл" и окна соседнего дома, и припаркованные во дворе машины Фото: скриншот с видео

В четверг, 23 июня 2022 года, в Самаре произошла очередная коммунальная неприятность. На улице Енисейской забил фонтан. Струя воды била в воздух на несколько метров. Она доходила почти до окон седьмого этажа соседнего дома. Очевидцы сняли прорыв на видео.

- Теперь жильцам многоэтажки окна мыть не надо, да и с машин, стоящих во дворе, сбило пыль, - комментируют ролик самарцы.

Судя по кадрам, прохудилась труба на сетях теплоэнергетиков. На видео видны работники ПТС, которые приехали устранять последствия утечки.

Напомним, с 22 июня 2022 года в Самаре стартовал очередной этап гидравлических испытаний. Трубы будут проверять на прочность в течение двух недель. На время опрессовки горячую воду в домах жителей Кировского района отключили. Ограничения затронули: проспект Кирова, улицы Физкультурную, Металлистов, XXII Партсъезда, Свободы, Победы, проспект Металлургов, Каховскую, Нагорную, Черемшанскую и проспект Юных Пионеров. Подобные фонтаны в период испытаний теплосетей — не редкость.