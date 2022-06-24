В Тольятти злоумышленник украл у пенсионера все сбережения

Подозреваемый может оказаться за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти злоумышленник без принципов ограбил пенсионера. В кошельке мужчины были все сбережения.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. 84-летний пенсионер рассказал, что в середине июня возле домов неизвестный выхватил из его рук кошелек, в котором были банковские карты и сбережения – 33 тысячи рублей. Мужчина пояснил, что откладывал пенсию на покупку бытовой техники, отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские подробно опросили потерпевшего. В ходе патрулирования улиц удалось задержать подозреваемого. Тот признал свою вину и рассказал, что часть денег уже потратил на собственные нужды. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».