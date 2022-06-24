В Самарскую область на летние каникулы приехали 127 детей из города Снежное в ДНР

Ребят встретили волонтеры "Единой России" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня утром, 24 июня 2022 года, в Самару прибыл поезд из города Снежное в ДНР. Он привез 127 детей и подростков с территории Донбасса. Они проведут в регионе летние каникулы - в санатории «Колос».

Ребята пробудут в губернии три недели. Их ждет не только оздоровление, но и насыщенная культурно-развлекательная программа с экскурсиями по самарскому краю.

Встретили юных гостей зампредседателя правительства региона Александр Фетисов, министр социально-демографической и семейной политики области Региона Воробьева и волонтеры «Единой России».

- Многие из этих детей впервые покинули ДНР, постараемся не оставить их без внимания и заботы в эти недели отдыха. Надеемся, что наши юные гости увезут с собой яркие впечатления и приятные воспоминания, - заявил один из активистов партийного центра Сергей Спирин.

Напомним, что ранее секретарь реготделения «Единой России» губернатор Дмитрий Азаров и глава администрации Снежного Александр Скворцов подписали соглашение, согласно которому Самарская область помогает городу на Донбассе в восстановлении инфраструктуры и не только.