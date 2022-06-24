В Самарской области закладчица наркотиков успела сделать 39 тайников

Полицейские задержали подозреваемую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани местная жительница решила заработать с помощью наркотиков. Закладчица успела сделать 39 тайников.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в суд направили уголовное дело о женщине-наркоторговце. 29-летняя подозреваемая покупала вещества через интернет и делала «закладки». За один день она успела заложить около 40 тайников. Сотрудники полиции задержали женщину и нашли в ее телефоне фотографии с участков.

В каждом тайнике обнаружили свертки. Экспертиза показала, что вещество внутри – мефедрон. Отмечают, что женщина нигде не работала и жила с родителями. Теперь задержанная предстанет перед судом.