Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июня 2022 7:37

В Самарской области закладчица наркотиков успела сделать 39 тайников

Женщина продавала незаконные вещества
Алена ПРОВКИНА
Полицейские задержали подозреваемую

Полицейские задержали подозреваемую

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани местная жительница решила заработать с помощью наркотиков. Закладчица успела сделать 39 тайников.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в суд направили уголовное дело о женщине-наркоторговце. 29-летняя подозреваемая покупала вещества через интернет и делала «закладки». За один день она успела заложить около 40 тайников. Сотрудники полиции задержали женщину и нашли в ее телефоне фотографии с участков.

В каждом тайнике обнаружили свертки. Экспертиза показала, что вещество внутри – мефедрон. Отмечают, что женщина нигде не работала и жила с родителями. Теперь задержанная предстанет перед судом.