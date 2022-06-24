Под Самарой двое разбойников напали на таксиста с кухонным ножом и высадили его из машины

Преступники бросили чужую машину посреди трассы, а сами отправились в Оренбург Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Большеглушицкий районный суд вынес приговор двоим местным жителям — 29-летнему и 30-летнему мужчинам. Их признали виновными в разбойном нападении на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, в один из вечеров двое жителей села Большая Черниговка устроили совместное застолье. Во время употребления спиртных напитков им пришла в голову «отличная» идея насчет заработка денег — они решили похитить чужое авто и сдать его на металлолом. В качестве жертвы преступники выбрали таксиста.

Злоумышленники вооружились кухонным ножом и поехали на такси в село Александровка. В пути они стали угрожать водителю, отобрали у него сотовый телефон, а затем высадили посреди трассы. После этого разбойники поехали в сторону Самары, а мужчине пришлось добираться до города пешком.

В дальнейшем похищенный автомобиль нашли на дороге Самара — Бузулук, а злоумышленников — в Оренбурге. Полицейские задержали их, к тому моменту они уже успели сдать чужой гаджет в ломбард и потратить полученные деньги.

Недавно обвиняемые предстали перед судом. Им назначили по 4 года колонии строгого режима. Что касается похищенного имущества, то все вернули владельцу.