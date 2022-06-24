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Происшествия24 июня 2022 7:49

Самарский водитель сбил ребенка на велосипеде и скрылся

Пострадавший обратился за помощью в медучреждение
Алена ПРОВКИНА
Мужчина скрылся с местра происшествия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина скрылся с местра происшествия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В селе Приволжье Самарской области пожилой водитель сбил несовершеннолетнего ребенка на велосипеде. Мужчина скрылся с места происшествия.

Известно, что днем, 23 июня 2022 года, 63-летний водитель ехал на автомобиле «LADA Niva» со стороны улицы Волжской в направлении улицы 50 лет октября. Не нерегулируемом пешеходном переходе мужчина сбил ребенка, проезжающего на велосипеде, и уехал, не оказав первой помощи пострадавшему. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Мальчик обратился в медучреждение, где ему назначили амбулаторное лечение. Автоинспекторам удалось задержать подозреваемого. В отношении водителя составили административный материал.