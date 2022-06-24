В Самаре водитель перевел мошеннику более 300 тысяч рублей

Мужчина потерял деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники применили проверенную схему и украли крупную сумму у местного жителя. Водитель перевел аферистам более 300 тысяч рублей.

Незнакомец позвонил потерпевшему и представился «сотрудником банка». Подозреваемый сообщил, что с карты мужчины пытаются снять деньги. Чтобы не лишиться средств, аферист предложил самостоятельно оформить кредит и перевести его на «безопасный» счет. Водитель доверился незнакомцу и перевел на счет 306 тысяч рублей.

После перевода злоумышленник решил не выходить на связь. Местный житель понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.