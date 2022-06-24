Судья самарского областного суда перенесла слушание по делу горе-матери, которая уронила дочь с балкона

Подсудимая сейчас находится в психиатрической клинике Фото: Наталья АРТЯКОВА

24 июня 2022 года в Самарском областном суде продолжили слушание по делу Анны Рузанкиной, которая уронила трехлетнюю дочь с балкона 6 этажа в прошлом году. В конце мая подсудимую отправили на принудительную психиатрическую экспертизу в Саратов. Журналист «КП-Самара» выяснил, что до настоящего времени Рузанкина не вернулась, поэтому заседание снова отложили.

- Ушло много времени на транспортировку подсудимой под конвоем в Саратов, сейчас проводится экспертиза, потом ее привезут обратно. Судья принял решение отложить слушание по данному делу еще на несколько дней, - сообщил журналисту секретарь судьи.

Напомним, трагедия произошла летом 2021 года. Нерадивая мать часто оставляла ребенка одного, а сама ходила в клубы и пила алкоголь. Утром, 8 июня 2021 года, Анна пришла домой из увеселительного заведения в состоянии алкогольного опьянения. Дочь проснулась и начала капризничать. Не спавшая всю ночь мать разозлилась и решила ее воспитать. Девушка выбрала жестокий метод – вывесила малышку из окна 6-го этажа, держа на тоненькие бретели маечки. Ткань не выдержала, и девочка рухнула вниз, разбившись насмерть об асфальт.

На последнем заседании суд удовлетворил заявление защитника и назначил проведение комплексной судебной комиссионной психолого-психиатрической стационарной экспертизы в Саратове.

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