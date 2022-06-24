Деревянный туалет самарских ресурсников добрался до дома-нарушителя в Тольятти

Деревянный туалет призван напомнить горожанам, что мусор нельзя бросать в унитаз / Фото: РКС-Самара

Деревянный туалет ресурсников добрался до Тольятти. В четверг, 23 июня 2022 года, «домик раздумий» поставили около многоэтажки на улице Мира, 138. Ее жильцы грешат тем, что нередко отправляют мусор не в ведро, а в унитаз, что приводит к засорам канализации.

— Дом на улице Мира сейчас возглавляет список нарушителей. В 2022 году аварийные бригады выезжали туда уже семь раз, — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Напомним, идея установки деревянных туалетов у домов, где часто засоряют канализацию, принадлежит «РКС-Самара». Она призвана наставить жильцов на истинный путь. Это напоминание жильцам, что мусор нужно выбрасывать только в ведро. Раковина или унитаз для этого не предназначены.

Задумка самарских ресурсников понравилась их коллегам из Тольятти, и они решили воплотить ее у себя в городе. Если такой способ борьбы с нарушителями окажется эффективным, то, возможно, его начнут применять и в других населенных пунктах Самарской области.