В Самаре 4 из 10 опрошенных женщин меняют работу после декрета

Многие считают, что материнство сильно влияет на карьеру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре почти половина опрошенных женщин меняет работу после декретного отпуска. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob предоставил данные опроса.

Дети влияют на карьеру женщин – в этом убеждены 43% респондентов. Треть отмечает, что до рождения ребенка шанс получить желаемое на работе гораздо выше. Только 14% опрошенных уверены, что после появления детей возможно достичь высот в карьере.

Также опрошенные моложе 34 лет отмечают, что до рождения детей наиболее вероятно получить повышение. Респонденты с доходом выше 80 тысяч рублей чаще остальных считают, что материнство не влияет на женскую профессиональную судьбу.