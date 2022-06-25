Самарцы смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ в День молодежи 26 июня 2022 года

Пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус можно будет с 16:00 до 20:00 / Фото: vk.com/samaraspidcenter

В воскресенье, 26 июня 2022 года, в Струковском саду в Самаре пройдет профилактическая акция «Знать о ВИЧ — значит жить». Она приурочена ко Дню Молодежи.

Жители и гости Самары смогут не только посетить праздник в парке, но еще пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус. Мобильный пункт Самарского областного СПИД-центра будет работать с 16:00 до 20:00. Его разместят возле входа со стороны пересечения улиц Вилоновской и Максима Горького.

Сделать тест на ВИЧ можно будет бесплатно и анонимно. Результат будет готов уже через 15 минут. Также специалисты СПИД-центра расскажут об этом заболевании и о действенных способах защиты.

— Раннее выявление ВИЧ позволяет своевременно начать прием терапии, что гарантирует полноценную и долгую жизнь. Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом, — отмечают медики.

Подробнее узнать об акции можно в группе СПИД-центра «ВКонтакте».