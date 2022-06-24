В Самарской области инспекторы проведут дорожные рейды с 24 по 26 июня 2022 года

Сотрудники дорожной полиции усилят контроль
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области сотрудники госавтоинспекции проведут дорожные рейды с 24 по 26 июня 2022 года. В выходные дни усилят контроль за водителями.
По информации ГУ МВД России по Самарской области, особое внимание будут уделять автомобилистам, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники дорожной полиции по традиции выходят в усиленный режим несения службы. Задействуют максимальное количество сотрудников.
Напомним, что за пьяное вождение водителю грозит штраф – 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.