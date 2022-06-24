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Происшествия24 июня 2022 9:39

В Самарской области инспекторы проведут дорожные рейды с 24 по 26 июня 2022 года

Водителям необходимо быть внимательнее
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники дорожной полиции усилят контроль

Сотрудники дорожной полиции усилят контроль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции проведут дорожные рейды с 24 по 26 июня 2022 года. В выходные дни усилят контроль за водителями.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, особое внимание будут уделять автомобилистам, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники дорожной полиции по традиции выходят в усиленный режим несения службы. Задействуют максимальное количество сотрудников.

Напомним, что за пьяное вождение водителю грозит штраф – 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.