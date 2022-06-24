В Самарской области бывший заместитель главврача за 100 тысяч сделал человека инвалидом

Злоумышленник воспользовался служебным положением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исаклинском районе Самарской области бывший заместитель главного врача за деньги сделал человека инвалидом. Мужчина изготовил документы с ложными данными.

По версии следствия, подозреваемый воспользовался своим служебным положением, чтобы заработать. За вознаграждение в размере 100 тысяч рублей он собирался сделать документы, подтверждающие наличие у гражданина инвалидности. При этом, злоумышленник знал, что самостоятельно не сможет оформить все необходимые материалы без экспертизы, об этом сообщили СУ СК России по Самарской области.

Довести преступный замысел до конца не получилось. «Заказчик» документов отказался от выплаты денег. В отношении бывшего медицинского работника возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.