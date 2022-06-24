В Самаре бывший зек вновь попытался забрать квартиру у женщины с больным ребенком

Разбирательства длятся уже несколько месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжаются судебные тяжбы между экс-заключенным и женщиной с ребенком-инвалидом. Разбирательства начались из-за квартиры и длятся уже несколько месяцев.

С иском в Кировский районный суд Самары к Департаменту управления имуществом, а также к ответчикам маме и ребенку-инвалиду обратился Александр П. Он сообщил, что был зарегистрирован в квартире, где сейчас проживает женщина с больным ребенком. Сам мужчина долгое время отбывал наказание в местах лишения свободы, за что был выписан из жилого помещения. Поскольку недвижимость считалась юридически свободной, ее по договору социального найма передали женщине и ее 16-летней дочери с диагнозом ДЦП. Они сделали в жилище ремонт и приспособили его под проживание ребенка-инвалида.

Экс-заключенный попытался вернуть недвижимость через суд, но ему отказали. Тогда он обратился с апелляцией в Самарский областной суд. Однако слуги Фемиды оставили решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу истца без удовлетворения.