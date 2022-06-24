Нарезала фрукты и убила сожителя: самарчанку осудят за убийство кавалера во время застолья

Девушка воткнула нож в грудь возлюбленного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом 24-летняя жительница поселка Стройкерамика. Ее обвиняют в убийстве сожителя. Девушке хватило всего одного удара ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Кровавая драма разыгралась 30 марта 2022 года в доме на улице Николая Симонова. В тот день там собралась целая компания, в том числе девушка и ее возлюбленный, который ранее был судим. Застолье не обошлось без спиртного. В какой-то момент градус, видимо, ударил мужчине в голову, и он стал оскорблять гражданскую супругу. В ходе ссоры обвиняемая схватила нож, которым до этого резала фрукты, и воткнула его в грудь своего кавалера. Тот умер на месте.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ «Убийство». Материалы направили на рассмотрение в суд. Девушку могут на несколько лет отправить за решетку.