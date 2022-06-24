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Происшествия24 июня 2022 10:58

В Самарской области из-за драки в гараже погиб человек

Подозреваемого задержали
Алена ПРОВКИНА
Мужчина скончался от полученных травм. Фото: СУ СК России по Самарской области

Мужчина скончался от полученных травм. Фото: СУ СК России по Самарской области

В городе Отрадный Самарской области из-за драки в гараже погиб мужчина. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в июне 2022 года обвиняемый вместе с местными жителями отдыхал в чужом доме и распивал спиртные напитки. Компания решила продолжить веселье и переместиться в гараж рядом с постройкой. Между двумя мужчинами завязалась ссора. Обвиняемый хотел решить проблему кулаками и нанес несколько ударов в голову и по телу оппонента, сообщает СУ СК России по Самарской области.

После драки потерпевший обратился в больницу. Мужчина скончался от полученных травм. Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.