На Тольяттиазот прибыли новые минераловозы

Предприятие продолжает развивать производство Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ПАО «ТОАЗ» расширяет парк подвижного состава. Так, на станцию «Азотная» прибыла первая партия закупленных вагонов - 18 новых минераловозов.

До конца следующего, 2023 года, Тольяттиазота закупит более 1100 новых вагонов для перевозки карбамида к уже имеющимся 750 минераловозам. 785 составов приобретут в этом году.

Собирают эту технику на крупном заводе «Рузхиммаш» в Мордовии. Они специализируются на производстве грузовых вагонов: хопперов, танк-контейнеров, цистерн.

Принимают новые минераловозы специалисты Тольяттиазота и Уралхим-Транса - компании-подрядчика, управляющей железнодорожными отгрузками ТОАЗа. Эксперты отправляются в Мордовию и лично осматривают каждый вагон перед его отправкой в Тольятти.

- Одна из ключевых задач перед заводом сейчас - наращивание объемов отгрузки производимой продукции на внутреннем рынке. Также мы планируем расширять производства карбамида и увеличение парка минераловозов, - говорит гендиректор предприятия Анатолий Шабалинский.

По его словам, это действия - важная инвестиция,которая позволит Тольяттиазоту продолжать динамично развиваться.