Точка кипения Hi-Tech «ОДК-Кузнецов» собрала в Самаре рационализаторов со всей России

Рационализаторы обменялись опытом и обсудили лучшие корпоративные практики по работе с идеями

В Самаре на предприятии «ОДК-Кузнецов» стартовал образовательный интенсив — точек кипения Hi-Tech и точек рационализаторства. Его проводят для сотрудников корпоративных центров по рационализации, которые работают в промышленных компаниях страны.

В четверг, 23 июня 2022 года, флагманский корпоративный центр «Точка кипения Hi-Tech», открытый на самарском заводе, объединил множество рационализаторов из более чем 10 регионов страны. Встреча приурочена к 110-летию «ОДК-Кузнецов». В рамках нее гости посетили новейшие производственные подразделения предприятия.

— Точка кипения Hi-Tech «ОДК-Кузнецов» дает возможность людям, работающим в производстве, изучать новые практики и подходы к рационализаторству. Проводимые мероприятия позволяют нам следить за современными трендами и обмениваться опытом, — отметил управляющий директор самарского завода Алексей Соболев.

Очный интенсив продлится до субботы, 25 июня 2022 года. Его участников ждут аналитические сессии, встречи с экспертами, обмен опытом и разбор лучших корпоративных практик. Данное мероприятие — подготовительный этап к Всероссийскому проектно-образовательному форуму «Архипелаг-2022».