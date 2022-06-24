В Самаре стало известно, что будет с заводом Coca-Cola

Сообщили, что происходит с заводом. Фото: официальный сайт компании

В Самаре стала известна судьба завода Coca-Cola. Пользователи социальных сетей переживают из-за ухода корпорации с российского рынка.

Представители компании заявили о прекращении деятельности в стране еще весной 2022 года. После того, как запасы исчерпаются, компания не планируют производить и продавать продукцию на территории России. Один из заводов по производству напитков располагается в Самаре. В министерстве труда по региону сообщили "КП-Самара", что пока Coca-Cola не обращалась в службу занятости. Такая процедура необходима, чтобы в точности знать, сколько сотрудников могут остаться без рабочего места.

Также компания пока не заявляла о простое или введении неполного рабочего дня. По данным официального сайта, на предприятиях трудятся более 7 тысяч человек, не считая поставщиков.