Дождь 23 июня в Самарской области побил рекорд 1949 года

Дождь задержится в Самарской области до 25 июня 2022 года Фото: Кристина Посохина

В четверг, 23 июня 2022 года, погода установила в Самарской области новый рекорд. На одной из метеостанций региона был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Дождливый день вчера выдался в Сызрани. Там выпало 28,2 мм осадков. Отклонение от предыдущего значения составило 1 мм. Ливень побил рекорд 73-летней давности — 1949 года.

По прогнозам синоптиков, кратковременный дождь возможен в пятницу, 24 июня, и в субботу, 25 июня. Не исключено, что компанию ему составят гроза и град. Несмотря на осадки, в регионе будет тепло. Воздух прогреется до 25-28 градусов.