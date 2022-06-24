Автомобиль опрокинулся на крышу на пересечении улиц Нагорной и Ташкентской в Самаре

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали два автомобиля / Фото: t.me/samaradtp

В пятницу, 24 июня 2022 года, в областной столице произошло ДТП, в результате которого пострадали два автомобиля. Информацию сообщили местные жители в социальных сетях.

По словам очевидцев, на пересечении улиц Нагорная и Ташкентская перевернулся автомобиль. ЧП случилось прямо на пешеходном переходе. Транспортное средство получило повреждения: у него разбиты стекла и смята крыша. Помимо «перевертыша» пострадала «Приора», пишут самарцы.

Точные причины аварии пока неизвестны. О пострадавших также не сообщается.