В Самарской области шесть человек оказались за бортом во время плавания на байдарках

Все компанию доставили медикам - у них диагностировали переохлаждение / Фото: поисково-спасательная служба Самарской области

В пятницу, 24 июня, в Самарской области произошло ЧП на Волге, в результате которого пострадали шесть человек. Информацию сообщает региональная поисково-спасательная служба.

Компания людей - пятеро взрослых и 11-летняя девочка - решили поплавать по реке на байдарках. Однако погодные условия значительно омрачили речную прогулку. Из-за сильного ветра и высоких волн обе байдарки опрокинулись. В этот момент отдыхающие проплывали вдоль левого берега около поселка Моркваши. В результате все они оказались в холодной воде.

- Для оказания помощи пострадавшим в 09:37 от спасательной станции города Жигулевск вышел катер. Троих принял на борт лодки рыбак, остальных подняли спасатели. На спасательном катере пострадавших доставили до спасательной станции и передали медикам. У них диагностировали переохлаждение. Спасательные работы удалось закончить в 10:30, - информирует поисково-спасательная служба Самарской области.

По словам спасателей, пострадавшим удалось долго оставаться на плаву благодаря элементарным правилам безопасности на воде - все они были в спасательных жилетах.