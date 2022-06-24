В Самарской области отмечают 4 класс пожароопасности с 25 по 29 июня 2022 года

В лесах запретили разводить костры Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области, не смотря на прошедшие дожди и штормовые предупреждения, повысится риск пожаров в лесу. В регионе с 25 по 29 июня 2022 года установится сухая жаркая погода.

По данным ФГБУ "Приволжское УГМС", чаще всего причиной возгораний становятся нарушения противопожарного режима. Жителям запрещено разводить костер, поджигать сухую траву и бросать непотушенные спички или сигареты. Объявлен желтый уровень опасности. В течение четырех дней лучше не посещать леса и прилегающие к ним территории.

Напомним, что со следующей недели синоптики отмечают резкое снижение температуры. По предварительному прогнозу, июль не обрадует самарцев погодой.