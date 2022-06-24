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Общество24 июня 2022 12:06

В Самаре на стенде в честь Полины Осипенко разместили портрет другой летчицы

Депутат, участвовавший в установке таблички, уже принес свои извинения
Анастасия ФИЛАТОВА
На ошибку обратили внимание горожане

На ошибку обратили внимание горожане

Фото: СОЦСЕТИ

В четверг, 23 июня 2022 года, в Самаре открыли информационный стенд, посвященный летчице Полине Осипенко. На плакате изобразили портрет Героя Советского Союза и разместили краткую информацию о ней. Однако внимательные горожане заметили, что портрет принадлежит совсем другой летчице — Марине Расковой. Новость об этом быстро разлетелась по соцсетям, всколыхнув общественность.

Ситуацию прокомментировал депутат Роман Балтер, который принял участие в установке и открытии стенда в память о Полине Осипенко. Он извинился за ошибку и сказал, что подрядчик уже исправил оплошность.

— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я рад, что у нас такие неравнодушные жители, которые знают свою историю, а самое главное — знают наших героев в лицо. Не прошло и 12 часов, как страшное недоразумение было устранено, — написал на своей странице народный избранник.

Роман Батлер отметил, что стенд был установлен на внебюджетные средства. В ближайшее время территорию вокруг него благоустроят — площадку украсят газон и цветы.