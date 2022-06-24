Самарская компания «Рона-Жалюзи» увеличит производство и расширит географию поставок

Компания работает на рынке более 25 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Компания «Рона-Жалюзи», действующая на территории Самарской области, активно развивает бизнес. В ближайшее предприятие планирует расширить географию экспорта. Сейчас ведутся поставки в Самарскую, Ульяновскую области, а также в Татарстан и Башкортостан. Кроме того, в компании налажен экспорт в Казахстан.

- Благодаря поддержке центра «Мой бизнес» удалось пройти обучение по программе «Экспортный форсаж». Это позволило на 15% увеличить экспорт продукции в Казахстан. Также ведем переговоры с крупной торговой сетью стройматериалов в Узбекистане, - рассказал основатель «Рона-Жалюзи» Александр Ильметов.

Помимо прочего, «Рона-Жалюзи» планирует открыть розничные продажи в Самаре, увеличить объем выпуска готовой продукции и нарастить темпы производства. Компании удалось обойти давление со стороны Запада. Когда начались перебои с поставками европейских материалов и комплектующих, предприятие перешло на российских, турецких и китайских поставщиков.

- Региональные предприятия успешно адаптируются к работе в новых условиях: перестраивают логистические цепочки, меняют поставщиков, увеличивают объемы производства и налаживают взаимодействие с партнерами из дружественных стран. Помогает и ряд региональных и федеральных инструментов для поддержки бизнеса. С ними можно ознакомиться на портале mybiz63.ru или на личной консультации в одном из центров «Мой бизнес», действующих в Самарской области, - поделился министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, «Рона-Жалюзи» работает с 1994 года и производит все системы жалюзи. Мощности предприятия позволяют производить порядка 500 изделий.