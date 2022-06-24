Объявляем победителей конкурса «Наш семейный завтрак»

Рисунок победителя — Валерии Зининой. Автор фото: Валерия Зинина

Жюри определило победителей конкурса детских рисунков «Наш семейный завтрак». Он проводился с 1 по 22 июня на сайте «Комсомольской правды». Нам прислали 235 работ! «Комсомолка» и партнеры конкурса Самарский хлебозавод №5 и департамент образования администрации Самара благодарит всех участников за творческий подход и талант. Все рисунки были яркими и интересными.

Итак, объявляем призеров.

Первое место досталось Валерии Зининой.

Также в числе призеров конкурса, которых ждут сюрпризы вошли:

Софья Коростелева

София Спыну

София Андриянова

Семен Чирук

Милана Пристенкова

Илья Тихонов

Ильгизар Габдуллин

Екатерина Тимонина

Кроме того, по итогам голосования на сайте поощрительные призы от нашего медиахолдинга получат:

София Андриянова

Леонид Демидовский

Алиса Макарова

Поздравляем победителей и ждем на церемонии награждения 28 июня. Подробности отправим по почте, указанной при загрузке рисунков. Если вам не пришло письмо, свяжитесь с нами по почте - zhanna.shatalina@phkp.ru.

Все работы участников можно посмотреть в нашем альбоме Вконтакте по ссылке