Объявляем победителей конкурса «Наш семейный завтрак»

Рисунок победителя — Валерии Зининой. Автор фото: Валерия Зинина
Жюри определило победителей конкурса детских рисунков «Наш семейный завтрак». Он проводился с 1 по 22 июня на сайте «Комсомольской правды». Нам прислали 235 работ! «Комсомолка» и партнеры конкурса Самарский хлебозавод №5 и департамент образования администрации Самара благодарит всех участников за творческий подход и талант. Все рисунки были яркими и интересными.
Итак, объявляем призеров.
Первое место досталось Валерии Зининой.
Также в числе призеров конкурса, которых ждут сюрпризы вошли:
Софья Коростелева
София Спыну
София Андриянова
Семен Чирук
Милана Пристенкова
Илья Тихонов
Ильгизар Габдуллин
Екатерина Тимонина
Кроме того, по итогам голосования на сайте поощрительные призы от нашего медиахолдинга получат:
София Андриянова
Леонид Демидовский
Алиса Макарова
Поздравляем победителей и ждем на церемонии награждения 28 июня. Подробности отправим по почте, указанной при загрузке рисунков. Если вам не пришло письмо, свяжитесь с нами по почте - zhanna.shatalina@phkp.ru.
Все работы участников можно посмотреть в нашем альбоме Вконтакте по ссылке