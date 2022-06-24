Стало известно, до какой температуры прогрелась вода в Волге в Самарской области

Специалисты советуют самарцам пока не проводить много времени в воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на прошлой неделе официально открыли пляжный сезон. Однако пока жителям лучше всего просто загорать на песке. Вода в Волге прогрелась еще недостаточно.

- По данным Росгидромета, температура воды в Саратовском водохранилище в границах Самарской области на 23 июня 2022 года составляет 16,8°C. В нее можно кратковременно погружаться только физически здоровым и закаленным людям, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Напомним, в 2022 году в регионе работают 44 официальных пляжа. Накануне, 23 июня, специалисты выдали 24 заключения о соответствии зон отдыха санитарным правилам. Проверку не прошли два пляжа в Тольятти - «Волжский замок» и в районе Лесопаркового шоссе. Эксперты остались недовольны качеством воды там.