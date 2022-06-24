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Общество24 июня 2022 13:05

В Самаре восстановили работу такси «Яндекс Go» и Uber

Неполадки в службах наблюдались в течение дня
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мобильные приложения такси не работали с утра 24 июня 2022 года

Мобильные приложения такси не работали с утра 24 июня 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя несколько часов перебоев работа сервисов такси «Яндекс Go» и Uber была восстановлена. Об этом сообщили в компании.

- Специалисты восстановили доступ к Яндекс Go. Теперь клиенты вновь могут пользоваться сервисами приложения. Приносим извинения за неудобства, - отмечается в сообщении.

Отметим, что из-за проблем с сервисом с трудностями столкнулись не только клиенты, но и водители. В компании заверили, что им будет выплачена компенсация за простой.

Напомним, приложения такси «Яндекс Go» и Uber перестали работать 24 июня 2022 года. На сервисе произошли технические неполадки. Перебои наблюдались не только в Самаре, но и в других городах.