В Самаре восстановили работу такси «Яндекс Go» и Uber

Мобильные приложения такси не работали с утра 24 июня 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя несколько часов перебоев работа сервисов такси «Яндекс Go» и Uber была восстановлена. Об этом сообщили в компании.

- Специалисты восстановили доступ к Яндекс Go. Теперь клиенты вновь могут пользоваться сервисами приложения. Приносим извинения за неудобства, - отмечается в сообщении.

Отметим, что из-за проблем с сервисом с трудностями столкнулись не только клиенты, но и водители. В компании заверили, что им будет выплачена компенсация за простой.

Напомним, приложения такси «Яндекс Go» и Uber перестали работать 24 июня 2022 года. На сервисе произошли технические неполадки. Перебои наблюдались не только в Самаре, но и в других городах.