В Самаре 27 июня расскажут о благоустройстве городских дворов

Леонид Пугачев готов ответить на вопросы слушателей Фото: из личного архива

27 июня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда», 98,2 ФМ выступит директор Управляющей компании «Коммунресурс» Леонид Пугачев. Он расскажет о благоустройстве дворов, их озеленении и уборке.

Начало передачи в 12:03 по местному времени. Она пройдет в прямом эфире. Вопрос может задать каждый желающий.

На повестке много интересных тем. Что делать, если двор тонет в тополином пуху? Куда обращаться жителям, если они хотят установить детскую площадку во дворе или построить спортивную? Можно ли сделать во дворе площадку для выгула собак? Кто занимается уборкой придомовой территории? Гость ответит на все эти вопросы. Не пропустите эфир на радио «КП-Самара», 98,2 ФМ в 12:03 в понедельник 27 июня.