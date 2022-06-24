Пешеход попал под трамвай в Самаре 24 июня 2022 года

Движение трамваев из-за ДТП оказалось парализовано / Фото: Карина Шакирова / vk.com/life_samara

Днем в пятницу, 24 июня 2022 года, на пересечении улиц Советской и Победы в Самаре произошло ДТП. Там пешеход попал под трамвай. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Сбили мужчину. Он жив. Движение трамваев на этом участке встало, - поделились местные жители.

Обстоятельства происшествия пока не известны. Это предстоит установить сотрудникам полиции. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, сейчас они работают на месте ДТП и опрашивают очевидцев. Пострадавшего осматривают медики скорой помощи.

Правоохранители призывают самарцев быть внимательнее на дорогах и всегда соблюдать ПДД.