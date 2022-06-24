Два новых резидента начнут работать в ОЭЗ «Тольятти» в 2023 году

ОЭЗ "Тольятти" продолжает расширять перечень резидентов

В особой экономической зоне «Тольятти» появятся еще два резидента. В пятницу, 24 июня 2022 года, экспертный совет под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова одобрил реализацию новых проектов.

Один инвестор планирует заняться термической обработкой металлопродукции и нанесением покрытий на металлы. Запуск первой очереди намечен на 2023 год, второй — на 2027-й. Предполагается, что к 2030-му мощность завода достигнет 847 тонн готовой продукции в год. Второй проект реализуют в IT-сфере. Запустить предприятие должны в конце 2023 года. Компании собираются вложить в свои проекты более 400 млн рублей.

— Мы ведем последовательную работу по восстановлению отрасли металлообработки. Сейчас на территории ОЭЗ формируется специализированный кластер, в который с учетом нового резидента входят уже три компании. Что касается второго проекта, то, надеемся, что новый резидент будет способствовать дальнейшему развитию цифровизации в регионе, — отметил Дмитрий Богданов.