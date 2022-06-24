ДТП не было: в полиции рассказали подробности происшествия с пешеходом и трамваем в Самаре

Пешеходу стало плохо, и он облокотился на трамвай / Фото: Самара life

Днем в пятницу, 24 июня 2022 года, на пересечении улиц Советской и Победы в Самаре встали трамваи. Очевидцы сообщили в соцсетях, что причиной транспортного коллапса стало ДТП. По их словам, один из составов сбил пешехода. Однако на самом деле все было по-другому.

- На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Мужчина рассказал им, что его никто не сбивал. У него просто закружилась голова, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Пешеход почувствовал себя плохо и облокотился на трамвай. Ему вызвали скорую помощь. Медики осмотрели мужчину. По предварительным данным, сейчас с ним все в порядке.