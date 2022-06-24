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Происшествия24 июня 2022 14:07

В Самаре уволили полицейских, попавших под следствие из-за взятки

Соответствующих мер добилась прокуратура
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данным прокуратуры, сумма взятки составила не менее 700 тысяч рублей

По данным прокуратуры, сумма взятки составила не менее 700 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Промышленного района Самары добилась увольнения двух сотрудников полиции. Они лишились должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выяснилось, что теперь уже бывшие полицейские в июле прошлого года получили не менее 700 тысяч рублей в качестве взятки. Сумма предназначалась за не привлечение гражданина к ответственности.

- Прокуратура внесла в адрес начальника ГУ МВД по Самарской области представление об устранении выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. Указанные сотрудники полиции уволены в связи с утратой доверия, - информирует прокуратура Промышленного района.

Отмечается, что в отношении экс-сотрудников возбуждены уголовные дела.