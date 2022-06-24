Появилась программа праздничных мероприятий на День молодежи в Самарской области

Молодежь губернии ждет насыщенный отдых Фото: Николай ХИЖНЯК

В предстоящие выходные жители Самарской области отметят День молодежи. Мероприятия пройдут на территории всего региона. Рассказываем, какая программа запланирована для молодежи губернии.

Во всех районах Тольятти 25 июня будут организованы концертные площадки, досуговые программы, мастер-классы. А в сквере 50-летия АВТОВАЗа состоится мастер-класс по капоэйра, будет работать площадка беговелов и самокатов.

В этот же день на городской набережной Октябрьска пройдет фестиваль змеев «Высоко над Волгой». Праздник продолжат мастер-классы по виндсерфингу, сапсерфингу с веслом и слалому на байдарках, а семейные команды смогут посоревноваться в гольфе. А вечером для горожан выступит ансамбль «Волга folk band».

Не менее интересным и запоминающимся станет праздник в Чапаевске. В сквере ДК им. Чапаева 26 июня в 17:00 откроются площадки, в программе которых - фолк-этно-рок, электронная музыка, современная хореография, экспериментальный театр, современное художественное искусство и молодежная авторская fashion-индустрия.

Жители Новокуйбышевска 25 июня смогут принять участие в межрегиональных соревнованиях по картингу. Горожан Отрадного ожидает съемка видеоролика с их пожеланиями. А в Сызрани в честь дня молодежи будут работать интерактивные площадки «Ярмарка национальных культур», «Открытые читки», интерактивный квест от всероссийского движения «Волонтеры Победы», фотозона «Молодежь Сызрани», а также «Аллея общественных организаций».